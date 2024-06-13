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Украина завершила чемпионат Европы по легкой атлетике: какое место в общем зачете

Рим, Четверг 13 июня 2024 11:28
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Украина завершила чемпионат Европы по легкой атлетике: какое место в общем зачете Фото: Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы (facebook.com/EuropeanAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины закончила выступления на европейском легкоатлетическом первенстве за пределами топ-10 общего зачета команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Украинские легкоатлеты завоевали 6 медалей в Риме. Такой результат позволил сборной занять 14-е место в командном табеле о рангах.

Единственное "золото" Украине принесла Ярослава Магучих в прыжках в высоту. Вместе с ней на подиум в финале поднялась Ирина Геращенко, завоевавшая бронзовую награду. Двойной подиум удалось оформить и в прыжках в высоту среди мужчин – Владислав Лавский и Олег Дорощук взяли серебряную медаль и бронзу соответственно.

Тем временем Михаил Коман завоевал первую награду в карьере на уровне чемпионатов Европы в метании золота. Он стал бронзовым призером с результатом 80,18 м. Зато открыла медальные достижения Украины Людмила Оляновская драматическим финишем третьим в спортивной ходьбе.

Общий зачет европейского первенства выиграли хозяева соревнований. Сборная Италии завоевала 24 награды, в том числе 11 золотых медалей. Франция и Соединенное Королевство, хотя и стали вторым и третьим соответственно, но завоевали лишь по 4 "золота".

Итоговый медальный зачет чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике:

  1. Италия – 11+9+4 (24)
  2. Франция – 4+5+7 (16)
  3. Соединенное Королевство – 4+4+5 (13)

...

14. Украина – 1+1+4 (6)

К слову, ранее обнародовали прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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