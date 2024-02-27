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Україна на завершальному етапі імплементації директиви ЄС щодо контролю за тютюном, - Кузін

Фото: Україна на завершальному етапі імплементації директиви ЄС щодо контролю за тютюном (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Україна знаходиться на завершальному етапі імплементації Директиви ЄС щодо контролю за тютюном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Ігор Кузіна.

За словами Кузіна, з 11 січня 2024 року для зниження рівня тютюнопаління набули чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів - на 65% площі упаковки буде розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, текст, який застерігає про шкоду і наслідки куріння, та QR-код з посиланням на сервіс, що допомагає кинути курити.

"Це завершальний етап імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет серед країн Європейського Союзу", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна ратифікувала рамкову конвенцію ВООЗ у сфері контролю над тютюнокурінням у 2006 році і відтоді досягла значних успіхів. Зокрема, це стало можливим завдяки впровадженню ефективних законодавчих змін, більшість з яких вступили в дію у 2023 році.

У своєму річному Звіті про глобальну тютюнову епідемію, BООЗ відзначила успіхи України 74-тим місцем у рейтингу успішних країн, які ефективно захищають населення від тютюнопаління.

 

 

 

 

 

 

 

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