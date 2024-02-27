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Украина на завершающем этапе имплементации директивы ЕС по контролю за табаком, - Кузин

Фото: Украина на завершающем этапе имплементации директивы ЕС по контролю за табаком (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украина находится на завершающем этапе имплементации Директивы ЕС по контролю за табаком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

По словам Кузина, с 11 января 2024 года для снижения уровня табакокурения вступили в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий - на 65% площади упаковки будет размещено изображение болезней, вызванных курением, текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения, и QR-код. со ссылкой на сервис, помогающий бросить курить.

"Это завершающий этап имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, предусматривающей комплекс мер по защите населения от ущерба табачных изделий и электронных сигарет среди стран Европейского Союза", - отметил он.

Напомним, Украина ратифицировала рамочную конвенцию ВОЗ в сфере контроля над табакокурением в 2006 году и с тех пор добилась значительных успехов. В частности, это стало возможным благодаря внедрению эффективных законодательных изменений, большинство из которых вступили в силу в 2023 году.

В своем годовом Отчете о глобальной табачной эпидемии BОЗ отметила успехи Украины 74-м местом в рейтинге успешных стран, эффективно защищающих население от курения.

 

 

 

 

 

 

 

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