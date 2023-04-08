Україна зацікавлена у відкритті морських портів та розширенні номенклатури експорту, - експерт

"Порти Херсона, Миколаєва зараз не використовуються, тому що через агресію РФ проти України заблоковані всі морські торговельні порти України, окрім портів Великої Одеси. Але вони працюють в межах зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН та РФ по експорту зернової продукції з України", - заявив Кава.

На його думку, для економіки України важливо відновити роботу портів та додати нові позиції до номенклатури експорту.

"Українська сторона неодноразово пропонувала збільшити номенклатуру вантажів, які могли б експортуватися через українські морські торговельні порти. В першу чергу наша економіка зацікавлена в експорті залізорудної сировини, оскільки Україна є одним із найбільших у світі експортерів залізної руди, і це важливо для забезпечення роботи гірничо-збагачувальних комбінатів як Кривого Рогу, так і Полтавщини", - пояснив Кава.

Нагадаємо, нещодавно Федерація роботодавців України оприлюднила дослідження впливу повного розблокування портів на економіку України.

Згідно з прогнозом, коли вдасться досягнути цієї цілі, це дасть Україні 10% до ВВП, 135 млрд грн податкових надходжень та $18 млрд валютної виручки, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.