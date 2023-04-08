Украина заинтересована в открытии морских портов и расширении номенклатуры экспорта, - эксперт

"Порты Херсона, Николаева сейчас не используются, потому что из-за агрессии РФ против Украины заблокированы все морские торговые порты Украины, кроме портов Большой Одессы. Но они работают в рамках зернового соглашения между Украиной, Турцией, ООН и РФ по экспорту зерновой продукции из Украины", - заявил Кава.

По его мнению, для экономики Украины важно возобновить работу портов и добавить новые позиции в номенклатуру экспорта.

"Украинская сторона неоднократно предлагала увеличить номенклатуру грузов, которые могли бы экспортироваться через украинские морские торговые порты. В первую очередь наша экономика заинтересована в экспорте железорудного сырья, поскольку Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров железной руды, и это важно для обеспечения работы горно- обогатительных комбинатов как Кривого Рога, так и Полтавщины", - объяснил он.

Напомним, недавно Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния полной разблокировки портов на экономику Украины.

Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.