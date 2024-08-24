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Україна зацікавлена у створені разом з Литвою виробництв для ЗСУ, - Шмигаль

Фото: Інгріда Шимоніте та Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зацікавлена у створені разом з Литвою виробничих потужностей для ЗСУ. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль у Києві зустрівся з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. Вона прибула до України у День незалежності.

"Подякував за послідову підтримку й надання різного виду допомоги. Зокрема в енергетиці. Литовські виробники готові надавати допомогу у вигляді генераторів і сонячних панелей", - зазначив прем'єр.

Шмигаль відзначив участь Литви в різних міжнародних коаліціях на підтримку України. 

Глава українського уряду запросив Литву долучитися до ініціативи із закупівлі українського озброєння і військової техніки в наших виробників.

"Ми також зацікавлені у створенні в Україні спільних інноваційних виробничих потужностей, які працюватимуть для Збройних сил. Наголосив, що посилення ППО залишається нашим пріоритетом", - додав він.

 

Фото: Шмигаль та Шимоніте провели переговори (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, у День незалежності України до Києва прибули прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, а також президент Польщі Анджей Дуда. Напередодні Україну відвідав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Шимоніте та Дуда взяли участь в урочистих заходах до Дня незалежності України. Прем'єрка Литви виступила українською мовою в Києві на святкуванні Дня незалежності.

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Прем'єр-міністрЛитваДенис Шмигаль