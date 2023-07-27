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Україна засуджує держпереворот у Нігері, - МЗС

Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна рішуче засуджує державний переворот в Республіці Нігер та уважно стежить за подальшим розвитком подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу", - заявили у відомстві.

У МЗС наголосили, що політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів у регіоні Центральної Африки та Сахелю.

Держпереворот в Нігері

Президент Нігера Мохамед Базум повідомив, що 26 липня "елементи президентської гвардії взяли участь у русі антиреспубліканських настроїв і марно намагалися заручитися підтримкою національних збройних сил і національної гвардії".

При цьому зазначалося, що Базум "живий і здоровий" і "перебуває в процесі переговорів" з солдатами, які беруть участь у захопленні.

Пізніше стало відомо, що бунтівники в Нігері відмовилися відпустити Базума, переговори з президентською охороною провалилися. Водночас армія країни не підтримала бунтівників.

Сьогодні у Нігері військові оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума, закрили кордони та запровадили комендантську годину. До країни з метою проведення переговорів відправився президент сусіднього Беніна Патріс Телон.

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МЗС УкраїниНигерДержпереворот