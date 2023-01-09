Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії, - Кулеба

Уряд України категорично засуджує дії прихильників ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонара, котрі увірвалися до Конгресу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
За його словами, Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії.
"Демократичні інститути мають бути недоторканними. Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку демократично обраного уряду", - написав Кулеба.
Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонара увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.
Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.
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