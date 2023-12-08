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Україна засудила рішення МОК про допуск росіян і білорусів на Олімпіаду-2024

Фото: Матвій Бідний, в.о. міністра молоді та спорту України (facebook.com minmolodsport)
Автор: Дмитро Браславський

Рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян і білорусів виступати на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі є безвідповідальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра молоді та спорту України Матвія Бідного.

"Лише днями президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише у березні наступного року", - йдеться у повідомленні.

Бідний повідомив, що Україна зі свого боку пояснювала міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі самі паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. 

"Під час війни не вдасться ховатися за білим прапором "нейтральності". Нейтральність у часи, коли в Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової та одна нація намагається знищити іншу, означає безвідповідальність і мовчазне потурання вбивцям", - додав в.о. міністра.

Україна засудила рішення МОК

Бідний повідомив, що Україна рішуче засуджує безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету. Він заявив, що єдиною державою, яка тричі порушувала олімпійське перемир'я є РФ. Також РФ намагається провести альтернативу Олімпіаді та погрожує приїхати на спортивний захід на танках.

"Що ще має зробити Росія - кого ще має вбити Росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?", - йдеться в заяві.

Також Бідний повідомив, що Україна пізніше ухвалить рішення щодо участі країни в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року після проведення консультацій з українською спортивною спільнотою і вищим політичним керівництвом країни.

Що цьому передувало

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади в разі, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наша країна і ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, якщо МОК допустить спортсменів країни-терориста та її союзника до змагань.

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