Украина применит санкции ко всем российским и белорусским банкам

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям Российской Федерации и Республики Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Согласно решению МРГ, после доработки и верификаций в СНБО будут поданы предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.

Напомним, 16 декабря Европейским Союзом было принято решение о введении 9-го пакета санкций. В частности, пакет содержит санкции против российских банков.

Согласно закону Украины "О санкциях" решение о введении секторальных санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления ВР и является обязательным к исполнению.

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