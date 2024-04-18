"Україна зараз в жахливих умовах на полі бою": Пентагон закликав Конгрес схвалити допомогу

"Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи, — росіяни перевершують Україну", — сказав генерал Чарльз Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

"Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою", - додав він.

Міністр оборони Ллойд Остін, який сидів поруч з Брауном, сказав американським законодавцям, що час має значення.

"Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання утримати лінію", – сказав він.

Конгресмен від штату Міннесота Бетті МакКоллум звернула увагу на "страшні" коментарі генерала Крістофера Каволі, верховного командувача американськими військами в Європі минулого тижня. Він сказав комітету, що Росія буде перевищувати Україну в озброєнні 10 до одного протягом кількох тижнів, якщо Конгрес не схвалить фінансування.

"Без допомоги Сполучених Штатів Україна буквально залишиться без боєприпасів, і Росія вбиватиме більше цивільних осіб в Україні", – сказала МакКоллум.