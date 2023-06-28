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Україна запускає "Мрію". Зеленський анонсував застосунок для дітей

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні з'явиться спеціальний застосунок для дітей і батьків, він матиме назву "Мрія". Його представлять уже восени.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній раді з нагоди Дня Конституції.

"Ми створимо ще одну систему - українську “Мрію”. Такий спеціальний застосунок, який буде підтримувати все, що стосується батьків та дитини. Послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині. Розвиток та освіта. Безпека та контакт з державою", - розповів він.

За його словами, "Мрія" допоможе отримати рівний доступ до знань з будь-якого куточка світу, а використання штучного інтелекту дасть змогу кожній дитині будувати свою унікальну освітню траєкторію заради успіху.

"Команда цифрової трансформації України представить цю нашу “Мрію” восени", - додав президент.

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Володимир Зеленський