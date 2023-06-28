Украина запускает "Мрія". Зеленский анонсировал приложение для детей

В Украине появится специальное приложение для детей и родителей, оно будет называться "Мрія". Его представят уже осенью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной раде по случаю Дня Конституции.

"Мы создадим еще одну систему - украинскую "Мрію". Такое специальное приложение, которое будет поддерживать все, что касается родителей и ребенка. Услуги, которые нужны родителям, которые нужны ребенку. Развитие и образование. Безопасность и контакт с государством", - рассказал он.

По его словам, "Мрія" поможет получить равный доступ к знаниям из любого уголка мира, а использование искусственного интеллекта позволит каждому ребенку строить свою уникальную образовательную траекторию ради успеха.

"Команда цифровой трансформации Украины представит эту нашу "Мрію" осенью", - добавил президент.