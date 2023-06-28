ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна запускає "Мрію". Зеленський анонсував застосунок для дітей

Новость на русском →
Україна, Середа 28 червня 2023 15:08
Україна запускає "Мрію". Зеленський анонсував застосунок для дітей Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні з'явиться спеціальний застосунок для дітей і батьків, він матиме назву "Мрія". Його представлять уже восени.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній раді з нагоди Дня Конституції.

"Ми створимо ще одну систему - українську “Мрію”. Такий спеціальний застосунок, який буде підтримувати все, що стосується батьків та дитини. Послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині. Розвиток та освіта. Безпека та контакт з державою", - розповів він.

За його словами, "Мрія" допоможе отримати рівний доступ до знань з будь-якого куточка світу, а використання штучного інтелекту дасть змогу кожній дитині будувати свою унікальну освітню траєкторію заради успіху.

"Команда цифрової трансформації України представить цю нашу “Мрію” восени", - додав президент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги