Україна запускає "Мрію". Зеленський анонсував застосунок для дітей

В Україні з'явиться спеціальний застосунок для дітей і батьків, він матиме назву "Мрія". Його представлять уже восени.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній раді з нагоди Дня Конституції.

"Ми створимо ще одну систему - українську “Мрію”. Такий спеціальний застосунок, який буде підтримувати все, що стосується батьків та дитини. Послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині. Розвиток та освіта. Безпека та контакт з державою", - розповів він.

За його словами, "Мрія" допоможе отримати рівний доступ до знань з будь-якого куточка світу, а використання штучного інтелекту дасть змогу кожній дитині будувати свою унікальну освітню траєкторію заради успіху.

"Команда цифрової трансформації України представить цю нашу “Мрію” восени", - додав президент.