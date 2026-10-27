Україна запровадила режим тиші в окупованих Олешках для гуманітарної операції

Припинення вогню встановлюють виключно для гуманітарної операції. Її мета:

доставити допомогу жителям, які зараз перебувають у місті;

підготувати вільне пересування цивільних з Олешок.

Сили оборони, за словами Генштабу, роблять усе можливе, щоб допомогти людям і забезпечити їхню безпеку.

У Генштабі закликають бути особливо обачними з інформацією і користуватися лише офіційними джерелами. Не варто довіряти неперевіреним повідомленням і поширювати чутки про маршрути, час і місця пересування людей та гуманітарних колон.

Такі дані можуть поставити під загрозу безпеку цивільних і самої операції.