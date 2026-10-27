Украина ввела режим тишины в оккупированных Олешках для гуманитарной операции

С 03:00 27 октября Украина ввела режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Тишина нужна, чтобы доставить помощь жителям города и подготовить выход гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Остановку огня устанавливают исключительно для гуманитарной операции. Ее цель:
Силы обороны, по словам Генштаба, делают все возможное, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасность.
В Генштабе призывают быть особенно осмотрительными с информацией и пользоваться только официальными источниками. Не стоит доверять непроверенным сообщениям и распространять слухи о маршрутах, времени и местах передвижения людей и гуманитарных колонн.
Такие данные могут поставить под угрозу безопасность гражданских и самой операции.
О локальном прекращении огня в районе Олешек Украина и Россия договорились при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Операция по деблокированию города предусматривает разминирование дорог, открытие гуманитарных коридоров для свободного выезда людей и доставку лекарств и продуктов.
Олешки и соседние общины Херсона оказались на грани выживания. Город находится в полной блокаде, дороги заминированы, а население страдает искусственно созданным голодом. Российские кафиры, по данным РБК-Украина, используют местных как "живой щит" и срывают эвакуацию, поэтому украинским военным приходилось сбрасывать людям еду с дронов.