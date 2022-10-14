Україна запровадила безвіз з Індонезією

Про це заявив постійний представник Кабміну України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Угодою передбачено можливість громадян двох держав, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в'їжджати, слідувати транзитом та перебувати на території держави іншої сторони без віз строком:

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю. Питання спрямоване на вивчення до Кабміну.

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