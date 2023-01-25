Україна запросила у Словаччини 11 додаткових САУ Zuzana 2, - Надь

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг у медіацентрі "Одеса-Україна"

"Можу сказати, що було підписано угоду на 8 САУ, вони вже в Україні. Також є угода між Словаччиною, Німеччиною, Данією та Норвегією на постачання протягом року ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2, які оплачуватимуть зазначені країни", - заявив він.

Надь наголосив, що Словаччина працює над цим і продовжить цього року постачання САУ.

"Нещодавно я отримав інформацію, що є запит з української сторони на ще 11 цих гаубиць, ми очікуємо на підписання угоди. Ми тісно працюємо з представниками Міністерства оборони України, вони відвідували нас минулого тижня. Я сподіваюся, що зможемо дійти згоди", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Надь заявив, що Словаччина готова відправити 30 танків Т-72 в Україну, проте якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни.

Крім того, влада Словаччини готова обговорити з представниками України деталі передачі своїх винищувачів МіГ-29.

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