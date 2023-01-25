Словаччина готова відправити 30 танків Т-72 до України, але є умова

Уряд Словаччини готовий відправити 30 танків Т-72 до України, проте якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни.

Про це міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

За його словами, Словаччина відправила 30 радянських бойових машин піхоти BVP-1 в Україну минулого року після того, як домовилася, що Німеччина поставить натомість 15 танків Leopard 2.

"У нас все ще є 30 танків Т-72, і ми готові негайно відправити їх до України, хоч завтра, якщо буде можливість отримати замість західних танків - Leopard або будь-які інші. У Словаччині немає місця для скорочення, але є місце для обміну" , - Сказав Надь.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, надані ним Німеччиною.

Пізніше Міноборони Чехії спростувала цю заяву і повідомила, що ніхто не просив і не пропонував Чехії надати ці танки.

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