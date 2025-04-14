Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня на противагу параду Путіна, - Politico

Візит європейських лідерів до Києва 9 травня має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового "параду перемоги" Путіна в Москві, пише видання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 14 квітня, передав запрошення своїм колегам з Євросоюзу під час зустрічі в Люксембурзі. Він закликав їх "показати єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Цей крок спрямований на те, щоб відвернути увагу від Москви через понад три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і на тлі спроб президента США Дональда Трампа укласти перемир’я між двома країнами.

Зустріч лідерів "коаліції рішучих"

Окремо Сибіга додав, що Зеленський хоче прийняти 9 травня лідерів так званої "коаліції рішучих", аби "визначити гарантії безпеки" для України після можливої угоди про припинення вогню з Росією.

Politico зазначає, що місце проведення цієї зустрічі не уточнювалося. Однак два дипломати ЄС, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що ведуться обговорення щодо можливого візиту до України на початку травня глав держав, зокрема майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Парад у Москві

За повідомленнями російських ЗМІ, Путін запросив на святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Москві лідерів Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини, Сербії. США та більшість країн-членів ЄС не отримали запрошень.