Україна запросила Аргентину доєднатись до реалізації "формули миру"

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів переговори із заступником міністра закордонних справ Аргентини Пабло Теттаманті. Під час неї було наголошено на готовності України до активізації співробітництва з Аргентиною як одним із лідерів на латиноамериканському континенті.

Мельник детально поінформував аргентинську сторону про жахливі наслідки російської агресії. Мова йде про численні жертви серед мирного населення, а також масштабні руйнування вітчизняної інфраструктури, зокрема в енергетичній сфері.

"У цьому контексті було висловлено вдячність за вже надану Буенос-Айресом гуманітарну допомогу і сподівання на її розширення у майбутньому", - йдеться у заяві.

Мельник запропонував аргентинській стороні розглянути можливість її залучення до реалізації "формули миру", яку раніше представив Зеленський. Також заступник очільника МЗС України запросив свого колегу відвідати Україну цього року.