Сотні колаборантів просяться виїхати до Росії, - проєкт "Хочу к своим"

Станом на сьогодні, 30 квітня, вже 300 колаборантів бажають виїхати до Російської Федерації (РФ) за умови повернення українців з російської неволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Хочу жить".

Як зазначають у проєкті, профілі засуджених містять таймери, які показують час очікування колаборантів на виїзд до Росії. Наприклад, найменше наразі чекає Олексій Левін (21 день), а "рекордсменом" є Анатолій Ільїн (1 рік та 17 днів).

Москва проінформована про бажання кожного з колаборантів виїхати до Росії, втім, країна-терорист відмовляється повертати своїх колишніх агентів.

Також зазначається, що:

один колаборант вже скористався можливістю та виїхав до Росії;

п'ятеро колаборантів припинили співпрацю з ворогом завдяки проєкту;

35 потенційних колаборантів перевіряють після інформації від уважних громадян;

20 громадян, які бажають жити в Росії, вже залишили на сайті заявки через спеціальну форму.

Проєкт "Хочу жить"

Проєкт було засновано Головним управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України та Службою безпеки України (СБУ). Він був створений для оприлюднення інформації про колаборантів, які співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Інформація публікується за добровільною згодою агентів, які бажають виїхати до Росії за умови повернення українців з російської неволі.