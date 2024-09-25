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Україна запропонувала північноєвропейським державам підготувати по одному батальйону ЗСУ

Середа 25 вересня 2024 20:04
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Україна запропонувала північноєвропейським державам підготувати по одному батальйону ЗСУ Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада". В межах ініціативи передбачається проведення підготовки особового складу та озброєння по одному батальйону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Північноєвропейським державам запропонували приєднатися до проєкту "Північна бригада" під час нещодавнього візиту заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександра Балануци до Норвегії. В межах ініціативи кожна країна Північної Європи має змогу підготувати та озброїти по українському батальйону", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра також взяв участь у семінарі Північної оборонної промисловості, де закликав директорів з озброєнь Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції до двостороннього співробітництва та інвестицій в українську оборонну промисловість.

"Оборонні компанії та країни Північної Європи, приєднавшись до проєкту "Північна бригада", отримають можливість продемонструвати ефективність виробів північноєвропейської оборонної промисловості на реальному полі бою. Об'єднаємо зусилля для спільної перемоги", - зазначив Балануца.

Також українська делегація провела зустріч з представниками компаній оборонної промисловості: NAMMO, Fjord Defence, FLIR UAS, Kongsberg, Equipnor, Norlense та Rheinmetal.

Крім того, делегація Міноборони України донесла представникам Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони Норвегії потребу збільшення допомоги від держав-партнерів. Зокрема, Сторони обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та збільшення допомоги Україні в межах програми Нансена.

Нагадаємо, західні партнери допомагають Україні з підготовкою військових.

Зокрема, нещодавно ми повідомляли, що з осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових в межах місії ЄС.

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