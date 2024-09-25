ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина предложила североевропейским государствам подготовить по одному батальону ВСУ

Среда 25 сентября 2024 20:04
UA EN RU
Украина предложила североевропейским государствам подготовить по одному батальону ВСУ Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы предусматривается проведение подготовки личного состава и вооружения по одному батальону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Североевропейским государствам предложили присоединиться к проекту "Северная бригада" во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александра Балануци в Норвегию. В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону", - говорится в сообщении.

Замминистра также принял участие в семинаре Северной оборонной промышленности, где призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.

"Оборонительные компании и страны Северной Европы, присоединившись к проекту "Северная бригада", получат возможность продемонстрировать эффективность изделий североевропейской оборонной промышленности на реальном поле боя. Объединим усилия по совместной победе", - отметил Балануца.

Также украинская делегация провела встречу с представителями компаний оборонной промышленности: NAMMO, Fjord Defence, FLIR UAS, Kongsberg, Equipnor, Norlense и Rheinmetal.

Кроме того, делегация Минобороны Украины донесла представителям Министерства иностранных дел и Министерства обороны Норвегии необходимость увеличения помощи от государств-партнеров. В частности, стороны обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и увеличения помощи Украине в рамках программы Нансена.

Напомним, западные партнеры помогают Украине с подготовкой военных.

В частности, недавно мы сообщали, что с осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
Помогают Путину продолжать войну. Зеленский в ООН жестко обратился к Китаю и Бразилии
Помогают Путину продолжать войну. Зеленский в ООН жестко обратился к Китаю и Бразилии
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине