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Україна запропонувала Канаді приєднатися до авіаційної коаліції, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна запропонувала Канаді приєднатися до авіаційної коаліції, яку хочуть створюють за аналогом танкової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Відповідну пропозицію глава МЗС зробив під час візиту міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі до Києва.

"Я передав Мелані запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо. Це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування", - заявив Кулеба.

Міністр подякував канадській колезі за уже ухвалені рішення про передачу Україні комплексу протиповітряної оборони NASAMS, броньовиків Senator та танків.

Кулеба додав, що обговорив з главою МЗС Канади також зброю, санкції та українську формулу миру, зокрема шляхи її впровадження.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна виступає за створення авіаційної коаліції.

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МЗС УкраїниКанадаДмитро КулебаАвіація УкраїниВійськова допомога