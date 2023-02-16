Украина предложила Канаде присоединиться к авиационной коалиции, - Кулеба

Соответствующее предложение глава МИД сделал во время визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Киев.

"Я передал Мелани приглашение присоединиться к новой коалиции, которую мы создаем. Это авиационная коалиция. Этому вопросу мы уделили большое внимание во время нашего общения", - заявил Кулеба.

Министр поблагодарил канадскую коллегу за уже принятые решения о передаче Украине комплекса противовоздушной обороны NASAMS, броневиков Senator и танков.

Кулеба добавил, что обсудил с главой МИД Канады также оружие, санкции и украинскую формулу мира, в частности пути ее внедрения.