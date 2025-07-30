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Україна запропонувала Фінляндії провести спільний оборонний форум

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із керівництвом та членами Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії. Глава МЗС запропонував створити українсько-фінський оборонний форум.

Як передає РБК-Україна, про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Подякував Фінляндії, її уряду, бізнесу та народу за підтримку України, а головне - за своєчасну військову допомогу. Фінляндія дуже добре розуміє, що означає протистояти жорстокій та неспровокованій агресії з боку Москви", - написав Сибіга.

За його словами, під час зустрічі обговорили практичні шляхи подальшого розвитку взаємовигідного оборонного співробітництва. Глава МЗС зазначив, що Україна є контрибутором безпеки та інноваційних оборонних технологій.

"Запросив фінські компанії взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні восени цього року та запропонував розглянути можливість проведення окремого українсько-фінського оборонного форуму", - розповів Сибіга.

Міністр також висловив велику зацікавленість України в унікальному досвіді Фінляндії у будівництві об'єктів укриття.

"Ми вдячні фінським друзям за лідерство у відповідній коаліції та сподіваємося на розвиток її діяльності", - зазначив глава МЗС України.

Фото: Сибіга провів зустріч  із керівництвом та членами Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії (x.com/andrii_sybiha)

Візит Сибіги до Фінляндії

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 30-31 липня перебуває з візитом у Фінляндії. Там він візьме участь у конференції високого рівня "Гельсінкі+50".

У рамках візиту Сибіги заплановані його двосторонні переговори з:

  • вищим керівництвом держави - президентом Фінляндії Александром Стуббом,
  • спікером Едускунти Юссі Халла-ахо,
  • міністеркою закордонних справ Фінляндії - діючою Головою ОБСЄ Еліною Валтонен
  • фінськими парламентарями та депутатами Європейського парламенту,
  • а також низка зустрічей з високими гостями Конференції.

Водночас, повідомляється, що ключовими темами переговорів стануть:

  • посилення та синхронізація тиску союзників на Москву,
  • координація зусиль України та Фінляндії з протидії російській агресії та загрозам для Європи,
  • подальше реформування ОБСЄ та європейської архітектури безпеки,
  • посилення оборонних спроможностей Україні,
  • участь фінського уряду та компаній у відновленні та відбудові України.
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МЗС УкраїниФінляндіяАндрій Сибіга