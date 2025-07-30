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Украина предложила Финляндии провести совместный оборонный форум

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Глава МИД предложил создать украинско-финский оборонный форум.

Как передает РБК-Украина, об этом Сибига сообщил в соцсети Х.

"Поблагодарил Финляндию, ее правительство, бизнес и народ за поддержку Украины, а главное - за своевременную военную помощь. Финляндия очень хорошо понимает, что значит противостоять жестокой и неспровоцированной агрессии со стороны Москвы", - написал Сибига.

По его словам, во время встречи обсудили практические пути дальнейшего развития взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Глава МИД отметил, что Украина является контрибутором безопасности и инновационных оборонных технологий.

"Пригласил финские компании принять участие в следующем международном форуме оборонной промышленности в Украине осенью этого года и предложил рассмотреть возможность проведения отдельного украинско-финского оборонного форума", - рассказал Сибига.

Министр также выразил большую заинтересованность Украины в уникальном опыте Финляндии в строительстве объектов укрытия.

"Мы благодарны финским друзьям за лидерство в соответствующей коалиции и надеемся на развитие ее деятельности", - отметил глава МИД Украины.

Фото: Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии (x.com/andrii_sybiha)

 

Визит Сибиги в Финляндию

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30-31 июля находится с визитом в Финляндии. Там он примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50".

В рамках визита Сибиги запланированы его двусторонние переговоры с:

  • высшим руководством государства - президентом Финляндии Александром Стуббом,
  • спикером Эдускунты Юсси Халла-ахо,
  • министром иностранных дел Финляндии - действующим Председателем ОБСЕ Элиной Валтонен
  • финскими парламентариями и депутатами Европейского парламента,
  • а также ряд встреч с высокими гостями Конференции.

В то же время, сообщается, что ключевыми темами переговоров станут:

  • усиление и синхронизация давления союзников на Москву,
  • координация усилий Украины и Финляндии по противодействию российской агрессии и угрозам для Европы,
  • дальнейшее реформирование ОБСЕ и европейской архитектуры безопасности,
  • усиление оборонных возможностей Украины,
  • участие финского правительства и компаний в восстановлении и отстройке Украины.

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МИД УкраиныФинляндияАндрей Сибига