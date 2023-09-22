Україна запропонує партнерам створити єдину карту реформ для отримання фіндопомоги

"Також необхідно обговорити з партнерами можливість формування єдиної карти реформ. Тобто привести вимоги отримання фінансової допомоги від різних донорів до єдиного інструменту та плану реформ для України", - розповів глава українського уряду.

За його словами, таку карту реформ Україна планує запроваджувати на шляху до Євросоюзу.

Реформи для вступу до ЄС

Нагадаємо, минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Після цього перед нашою країною поставили низку вимог, необхідних для членства.

Зараз українська влада продовжує активно впроваджувати реформи. Ще в липні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн високо оцінила темпи їх впровадження в нашій країні.

Також наприкінці серпня єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс заявляв, що прогрес України щодо виконання умов вступу до Європейського союзу вражає.