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Україна заповнила останнє місце в заявці на етап Кубка світу з біатлону

Обергоф, Четвер 28 грудня 2023 13:28
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Україна заповнила останнє місце в заявці на етап Кубка світу з біатлону Фото: Олена Городна намагатиметься закріпитися на найвищому рівні (facebook.com/biathlonworld)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України з біатлону закрив останню вакансію у складі на четвертий етап Кубка світу 2023/24 у німецькому Обергофі.

Про це заявив старший тренер української збірної Микола Зоц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Жіноча збірна України визначилася з шостою біатлоністкою команди в Німеччині. На етапі в Обергофі відбудуться дві індивідуальні гонки – спринт і переслідування, а також класична естафета.

Скориставшись турнірною паузою, Зоц із помічниками наважилися на кадрові зміни в лавах збірної. Спершу замість Анни Кривонос до стартів вирішили залучити Любов Кип'яченкову. Тепер же компанію їй, Ірині Петренко, Юлії Джимі, Анастасії Меркушиній та Христині Дмитренко складе Олена Городна.

Щоправда, 19-річна спортсменка поїде до Обергофа в статусі запасної. Прийдешній етап стане для неї третьою можливістю стартувати на рівні Кубка світу. Городна фінішувала 68-ю у спринті в Гохфільцені. Вітчизняні біатлоністки поїдуть до Німеччини 2 січня.

Результати українських біатлоністок у сезоні 2023/24

Залікові очки впродовж трьох етапів завоювали 5 українок. Найкращий результат – Петренко (102 пункти).

Найвище місце в індивідуальних гонках – 10-те – здобула Анастасія Меркушина. Вона замкнула десятку в гонці переслідування в швейцарському Ленцергайде. Натомість найкращий фініш Кривонос – 40-ва позиція в індивідуальній гонці в Естерсунді.

До слова, українець Підручний поділився напрацюваннями на Різдвяну гонку в інтерв'ю.

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