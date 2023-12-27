"Різдвяна гонка" очима українського біатлоніста. Що треба знати про World Team Challenge

У четвер, 28 грудня у Гельзенкірхені пройде щорічна "Різдвяна гонка" з біатлону, більш відома як World Team Challenge. Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

РБК-Україна поспілкувалось з Дмитром та проаналізувало старти останніх років, аби визначити найкращу стратегію на цьогорічну гонку та шанси української команди на успіх.

Юлія Джима та Дмитро Підручний напередодні останньої спільної “Різдвяної гонки” (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

Скільки бігти

Правила WTC дещо схожі на формат проведення одиночної змішаної естафети, проте мають певні відмінності.

На старт "Різдвяної гонки" вийдуть 10 команд: дві пари з Німеччини та по одній з Норвегії, Австрії, Чехії, Бельгії, Словенії, Швейцарії, України та Франції.

До речі, саме французи Жюлія Сімон та Фаб’єн Клод є переможцями останнього World Team Challenge.

Гонка проходитиме у два етапи. Першим відбудеться мас-старт, який всі 10 команд розпочнуть одночасно. Він включатиме по 4 вогневих рубежі для чоловіків та жінок: 2 лежачи та 2 стоячи.

За результатами мас-старту відбудеться гонка переслідування. Проте інтервали часу для старту скорочуватимуться вдвічі у порівнянні з тим, як команди закінчать попередній етап.

Більш того, усі збірні, що відстануть від лідерів на 45 секунд та більше, розпочнуть переслідування одночасно. Таким чином, навіть в тих пар, які невдало проведуть першу частину гонки, все одно залишатимуться шанси на перемогу.

Дмитро Підручний та Філіп Наврат під час WTC 2022 (фото: Biathlon auf Schalke)

Довжина одного кола маршруту становить 1291 метр. Проте на відміну від звичайної одиночної змішаної естафети, на стрільбищі WTC не буде додаткових патронів. Кожна хиба змусить спортсменів подолати додаткові 75 метрів штрафного кола.

Загалом, завдяки динамічному формату гонки організатори обіцяють тримати в напрузі від початку до кінця як команди, так і глядачів.

"Лайфхаки" проходження траси у Гельзенкірхені

Маршрут траси на "Арені Шальке" (фото: Biathlon auf Schalke)

"Найскладніше місце на трасі - крутий підйом і спуск, за якими слідує різкий поворот під 90 градусів. На ньому за історію гонки було найбільше падінь", - каже капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний.

За його словами, акцент під час "Різдвяної гонки" йде на швидку та влучну стрільбу. Траса не надто довга, тож все залежить від того, як відстрілявся спортсмен та на скільки штрафних кіл пішов.

"Востаннє на "Арені Шальке" я був у 2019 році, коли біг гонку з Анастасією Меркушиною. Потім два роки поспіль гонка проходила в Рупольдингу, а торік я не зміг взяти участь, бо тільки переніс операцію на коліно... Траса складається з частини всередині стадіону та за його межами. Дуже важливо бути готовим до великої кількості поворотів на стадіоні та вміти їх проходити", - розповідає Дмитро.

Дмитро Підручний (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

А ще спортсмени мають бути готовими до того, що погода всередині та назовні може сильно відрізнятись. Так, на стадіоні може взагалі не сніжити та не бути вітру, що добре для стрільби, а за його межами лити дощ чи падати сніг

"Чи готувався я до гонки? Ні, бо вважаю, що вона є показовою, для глядачів. Я мав час відпочити вдома з родиною після двох складних етапів Кубка світу і скористався цією можливістю сповна", - зізнається український чемпіон.

"Буду дивитись вже у напрямку наступних етапів, Чемпіонату світу та Європи. А поки, можу сказати, що остання гонка у 2023-му буде дуже динамічна, цікава та з постійною зміною лідерів", - ділиться з читачами РБК-Україна Дмитро.

Підручний під час святкування Різдва зі своєю родиною

(фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

Історія World Team Challenge

World Team Challenge вперше було проведено на "Фельтінс-Арені" у 2002 році.

З того моменту "Різдвяна гонка" лише двічі змінювала місце. Так, у 2020 та 2021 роках через пандемію коронавірусу старти було перенесено до німецького Рупольдинга.

Скасувати гонку на арені також довелось у 2010-му. Тоді за тиждень до проведення змагань під тиском снігу обвалилася частина даху над головною трибуною.

Таким чином, у 2011-му було проведено аж дві "Різдвяні гонки": одна навесні, за 2010, а інша, як завжди, у грудні.

"Різдвяна гонка" доволі популярна серед фанатів і біатлоністів (фото: Biathlon auf Schalke)

Успіхи України на WTC

З моменту заснування гонки Україна 16 разів брала у ній участь та двічі перемагала. Це, зокрема, вдалося у 2008-му Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а 2014 року - Валентині Семеренко та Сергію Семенову.

Ще 4 рази українські команди посідали другу позицію.

Востаннє це сталось у 2019-му, коли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний виграли срібло, відставши від норвежських спортсменів всього на 25,7 секунди.

В загальному медальному заліку Україна посідає 4 позицію.

Нагородження призерів та переможців World Team Challenge у 2019-му (фото: Biathlon auf Schalke)

Додамо, що останнім часом наші спортсмени не надто успішно проводили старти у Рупольдингу та Гельзенкірхені. Проте цьогоріч українські вболівальники сподіваються побачити кращий результат від української команди.

До слова, для Підручного це буде вже четверта "Різдвяна гонка". Джима змагатиметься у WTC вп’яте.

Де і коли дивитись "Різдвяну гонку"

За регламентом спочатку відбудуться змагання з шутауту - швидкісної перестрілки (старт о 18:40 за київським часом). Після цього біатлоністи спершу пробіжать мас-старт (о 19:15), за результатами якого буде сформовано стартовий лист переслідування (о 20:05).

Наживо в Україні гонку можна буде переглянути на сайті та телеканалі "Суспільне: Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".

Також пряму трансляцію можна буде дивитися на телеканалі Eurosport 1.

Початок трансляції мас-стартів заплановано на 19:10, переслідувань - на 20:00.

"Різдвяна гонка" стартує ввечері 28 грудня (фото: Biathlon auf Schalke)