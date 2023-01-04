Україна започаткувала делегітимізацію членства Росії в Радбезі ООН, - Кулеба

Україна започаткувала процес делегітимізації перебування Росії в складі Ради Безпеки ООН. Зараз готуються наступні кроки на цьому шляху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби, який транслюється в Facebook.
Він наголосив, що низка країн уже підтримала позицію України в публічних коментарях.
"Наприкінці грудня ми зробили важливі кроки для позбавлення РФ її статусу постійного члена Радбезу ООН і члена ООН у цілому. МЗС навело безумовні докази узурпації РФ місця в Радбезі в обхід процедур, визначених Статутом ООН. Скажу відверто, в низці столиць із подивом дізналися про факт незаконного перебування РФ у Радбезі.
За його словами, на цей момент країни розділилися на три групи, а саме такі:
"РФ говорить, що не звертає на це уваги, але не публічно ми знаємо, що ця тема їх, м'яко кажучи, турбує. По суті ми започаткували процес делегітимізації перебування Росії в Радбезі ООН. Наразі ми готуємося до наступних кроків на цьому шляху. Вони передбачатимуть і подальші офіційні заяви, і широку кампанію з публічної адвокації", - заявив Кулеба.
Своєю чергою міністр закликав усіх українців, усі організації громадянського суспільства активно долучатися до кампанії з позбавлення РФ статусу постійного члена Радбезу ООН.
"Цей злочинний вулик має бути зруйнований", - акцентував Кулеба.
Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.
Додамо, раніше стало відомо, що Конгрес США розгляне резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН.
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