Украина начала делегитимизацию членства России в Совбезе ООН, - Кулеба

Он подчеркнул, что ряд стран уже поддержали позицию Украины в публичных комментариях.

"В конце декабря мы сделали важные шаги для лишения РФ его статуса постоянного члена Совбеза ООН и члена ООН в целом. МИД привел безусловные доказательства узурпации РФ места в Совбезе в обход процедур, определенных Уставом ООН. Скажу откровенно, в ряде столиц с удивлением узнали факт незаконного пребывания РФ в Совбезе.

По его словам, на данный момент страны разделились на три группы, а именно:

публично поддерживают тезис о том, что Россия незаконно получила свое место в Совбезе ООН;

поддерживают этот тезис, однако пока не заявляют про свою позицию публично;

изучают документы и поднимают архивы для уяснения всех обстоятельств.

"РФ говорит, что не обращает на это внимания, но не публично мы знаем, что эта тема их, мягко говоря, беспокоит. По сути, мы начали процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН. Сейчас мы готовимся к следующим шагам на этом пути". Они будут предусматривать и дальнейшие официальные заявления, и широкую кампанию по публичной адвокации", - заявил Кулеба.

В свою очередь министр призвал всех украинцев, все организации гражданского общества активно присоединяться к кампании по лишению РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН.

"Этот преступный улей должен быть разрушен", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

Добавим, ранее стало известно, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

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