Украина начала делегитимизацию членства России в Совбезе ООН, - Кулеба

Украина начала процесс делегитимизации пребывания России в составе Совета Безопасности ООН. Сейчас готовятся следующие шаги по этому пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый в Facebook брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы.
Он подчеркнул, что ряд стран уже поддержали позицию Украины в публичных комментариях.
"В конце декабря мы сделали важные шаги для лишения РФ его статуса постоянного члена Совбеза ООН и члена ООН в целом. МИД привел безусловные доказательства узурпации РФ места в Совбезе в обход процедур, определенных Уставом ООН. Скажу откровенно, в ряде столиц с удивлением узнали факт незаконного пребывания РФ в Совбезе.
По его словам, на данный момент страны разделились на три группы, а именно:
"РФ говорит, что не обращает на это внимания, но не публично мы знаем, что эта тема их, мягко говоря, беспокоит. По сути, мы начали процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН. Сейчас мы готовимся к следующим шагам на этом пути". Они будут предусматривать и дальнейшие официальные заявления, и широкую кампанию по публичной адвокации", - заявил Кулеба.
В свою очередь министр призвал всех украинцев, все организации гражданского общества активно присоединяться к кампании по лишению РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН.
"Этот преступный улей должен быть разрушен", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.
Добавим, ранее стало известно, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.
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