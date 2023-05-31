Україна замовила у німецької компанії 300 розвідувальних дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мюнхенської компанії Quantum Systems, про яку пише Handelsblatt .

Спецпідрозділ морської піхоти США хоче в майбутньому використовувати дрони від Quantum Systems для розвідувальних місій. Міністерство оборони США уклало контракт на суму 20 мільйонів доларів, про що міністерство нещодавно оголосило. Планується поставити 100 дронів Vector.

Керівник компанії Флоріан Сейбель заявив, що спецпідрозділ може використовувати їх для дослідження місцевості вночі з гумового човна. Пентагон тестує ці безпілотники протягом кількох останніх місяців. Сейбель сподівається знайти більше покупців безпілотників у збройних силах США та за їх межами.

Також повідомляється, що Україна також замовила у компанії 300 розвідувальних безпілотників. Однак видання не уточнило, йдеться про безпілотників Vector чи ні. Також не зрозуміло, коли їх зможуть виготовити та поставити Збройним силам України.

Що відомо про Vector?