В Україна залишається близько 1100 нелегальних казино та букмекерських компаній, - експерт

Для ефективного розвитку грального бізнесу в Україні необхідно більш активно боротися з нелегальним сегментом та внести зміни до законодавства щодо тлумачення основних ринкових термінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Ukrainian Gambling Council Антона Кучухідзе.

За його словами, наразі в Україні діють близько 1100 нелегальних гемблінгових компаній на противагу 14 легальним, що свідчить про критичну тінізацію ринку.

"Треба бити нелегалів. Чим менше можливостей реєструватися, виводити гроші з нелегальних сайтів, тим більше можливостей, що гравець піде все-таки до легального організатора і сплатить податки, як організатор, так і гравець", - зазначив він.

У зв’язку з тим, що легальних гральний ринок з’явився не так давно, все ще залишається проблема невизначеності основної термінології. Це дозволяє маніпулювати ринком та постійно змінювати правила.

"Необхідно внесення змін до законодавства, прийняття 2713-д і унормування всіх термінологічних визначень, що таке виграш, що таке валовий гральний дохід, і придання нарешті цій сфері з правильним юридичним тлумаченням", - додав він.

Нагадаємо, в Україні робота наземних та онлайн-казино стала легальною лише з 2020 року. За перше півріччя 2023 року бюджет отримав 2,94 мільярда гривень податків від грального бізнесу. Це стосується лише легального сегменту.