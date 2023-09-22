ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине остаются около 1100 нелегальных казино и букмекерских компаний, - эксперт

Пятница 22 сентября 2023 18:10
UA EN RU
В Украине остаются около 1100 нелегальных казино и букмекерских компаний, - эксперт Фото: в Украине остаются около 1100 нелегальных казино и букмекерских компаний (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Для эффективного развития игорного бизнеса в Украине необходимо более активно бороться с нелегальным сегментом и внести изменения в законодательство о толковании основных рыночных терминов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ukrainian Gambling Council Антона Кучухидзе.

По его словам, в настоящее время в Украине действуют около 1100 нелегальных гемблинговых компаний в противовес 14 легальным, что свидетельствует о критической тенизации рынка.

"Нужно бить нелегалов. Чем меньше возможностей регистрироваться, выводить деньги с нелегальных сайтов, тем больше возможностей, что игрок пойдет все-таки к легальному организатору и уплатит налоги, как организатор, так и игрок", - отметил он.

В связи с тем, что легальный игорный рынок появился не так давно, все еще остается проблема неопределенности основной терминологии. Это позволяет манипулировать рынком и изменять правила.

"Необходимо внесение изменений в законодательство, принятие 2713-д и нормирование всех терминологических определений, что такое выигрыш, что такое валовой игорный доход, и придание наконец этой сфере с правильным юридическим толкованием", - добавил он.

Напомним, в Украине работа наземных и онлайн-казино стала легальной только с 2020 года. За первое полугодие 2023 года бюджет получил 2,94 миллиарда гривен налогов от игорного бизнеса. Это касается только легального сегмента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорный бизнес
NEWS
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя