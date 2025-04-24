Україна закупила ще одну партію американського газу

Україна закупає газ в Європі через падіння видобутку після російських обстрілів. Частина має американське походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК " Нафтогаз України ".

За даними пресслужби, "Нафтогаз" і польська ORLEN підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG). Це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн кубометрів.

Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

"Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти - важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", - зазначив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.