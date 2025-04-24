Украина закупила еще одну партию американского газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины ".

По данным пресс-службы, "Нафтогаз" и польская ORLEN подписали новое соглашение на поставку 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG). Это уже третий контракт в рамках партнерства, заключенного весной этого года. Общий объем законтрактованного газа составляет 300 млн кубометров.

Газ будет поставляться из США, проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце (Польша) и транспортироваться в Украину через польскую газотранспортную систему.

"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону, и такие контракты - важная часть нашей стратегии по диверсификации поставок и обеспечения энергетической стабильности страны", - отметил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.