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Украина закупила еще одну партию американского газа

Украина, Четверг 24 апреля 2025 13:41
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Украина закупила еще одну партию американского газа Фото: "Нафтогаз" купил еще 100 млн кубометров американского газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина закупает газ в Европе из-за падения добычи после российских обстрелов. Часть имеет американское происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, "Нафтогаз" и польская ORLEN подписали новое соглашение на поставку 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG). Это уже третий контракт в рамках партнерства, заключенного весной этого года. Общий объем законтрактованного газа составляет 300 млн кубометров.

Газ будет поставляться из США, проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце (Польша) и транспортироваться в Украину через польскую газотранспортную систему.

"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону, и такие контракты - важная часть нашей стратегии по диверсификации поставок и обеспечения энергетической стабильности страны", - отметил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Покупка газа

Объекты группы "Нафтогаз" подвергались неоднократным массированным вражеским обстрелам. За 2024-2025 годы 34 объекта "Укргаздобычи" были атакованы врагом. Наиболее разрушительной была атака в феврале 2025 года - она нанесла значительный ущерб государственной добыче газа - потери достигли почти 50% объемов.

Согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует дополнительный импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров в рамках базового уровня. В то же время эксперты МВФ отмечают, что продолжающаяся военная агрессия России нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины инфраструктуре.

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