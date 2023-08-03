Україна закликала виключити всіх росіян із керівництва УЄФА

"Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з офіційним листом, в якому просить розглянути ситуацію щодо присутності в органах європейського футбольного союзу представників країна-агресора", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на посади в адміністративних органах УЄФА (комітетах, органах і панелях) на період із 2023-го до 2027 року було обрано і переобрано 15 росіян.

"Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість відсторонити представників терористичної держави від своїх обов'язків в УЄФА", - ідеться в листі.

Зокрема, посаду в УЄФА до 2027 року зберіг навіть керівник Російського футбольного союзу Олександр Дюков. При тому, що всі клуби і збірні з РФ відсторонені від офіційних турнірів ФІФА та УЄФА.

Від України до комітетів УЄФА увійшло дев'ять осіб, а почесним членом організації залишився колишній президент "Динамо" і національної федерації Григорій Суркіс.

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