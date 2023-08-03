RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина призвала исключить всех россиян из руководства УЕФА

Фото: Украина призвала исключить всех россиян из руководства УЕФА (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала исключить всех россиян из руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию по поводу присутствия в органах европейского футбольного союза представителей страна-агрессора", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023-го по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян.

"Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность отстранить представителей террористического государства от своих обязанностей в УЕФА", - говорится в письме.

В частности, должность в УЕФА до 2027 года сохранил даже руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков. При том, что все клубы и сборные из РФ отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА.

От Украины в комитеты УЕФА вошли девять человек, а почетным членом организации остался бывший президент "Динамо" и национальной федерации Григорий Суркис.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАВойна России против Украины