Україна закликала Раду безпеки ООН підтримати формулу миру, а Небензю назвала "посланцем зла"

Водночас вона висловила жаль, що "посланець зла - представник РФ Василь Небензя - все ще знаходиться в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН".

Джапарова наголосила на необхідності подальшого посилення тиску на Росію з метою знищення її військової машини.

Держава-агресор вже відчула вплив санкцій: армія загарбників закінчує сучасні озброєння та боєприпаси, зазначила вона.

"І хоча ми ще не перемогли, Росія вже програла", - наголосила вона.

Для остаточної поразки РФ та перемоги демократії, додала вона, необхідно посилити санкції у секторах, які мають особливе економічне значення для Росії. Йдеться, зокрема, про повне нафтове та газове ембарго та відключення російських банків від світової фінансової системи.

Не можна також допустити, щоб ті, хто допомагає Росії вчиняти воєнні злочини, уникнули відповідальності, зазначила Джапарова, уточнивши, що це стосується Білорусі та Ірану.

Представниця України вкотре закликала секретаріат ООН направити експертів для розслідування постачання безпілотних літальних апаратів.

За останніми оцінками, загальна сума збитків, завданих цивільній та критичній інфраструктурі України, перевищує 127 млрд доларів, додала Джапарова.

Нагадаємо, в Раді безпеки ООН заявили, що Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.