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Україна закликала Польщу не допустити блокування руху на кордоні, - посол

Вівторок 31 жовтня 2023 20:16
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Україна закликала Польщу не допустити блокування руху на кордоні, - посол Ілюстративне фото: Україна закликала Польщу не допустити блокування руху на кордоні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна направила Польщі дипломатичну ноту з проханням не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону. Адже воно буде шкодити інтересам обох країн та негативно позначиться на торговельних відносинах.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, саме блокування польськими перевізниками руху товарів чи будь-яке його обмеження може завдати шкоди інтересам України і Польщі. Адже в умовах російської агресії навантаження на пункти пропуску збільшились, і такі дії польських перевізників є недоречними.

Зварич надіється, що польська влада зуміє досягти порозуміння з потенційними протестувальниками, щоб уникнути блокування кордону.

"Адже такі погрози протестувальників блокувати рух в пунктах пропуску зовсім не допомагають іміджу Польщі, а також тим польським підприємцям, які беруть участь чи мають намір брати участь у проєктах з відбудови України. Посольство і генеральне консульство України перебувають у постійному контакті з Мінінфраструктури Польщі та підкарпатським і люблінським воєводами. Крім того, посольство звернулося з офіційною нотою до МЗС Польщі з проханням вжити заходів для недопущення блокування чи обмеження руху через українсько-польський кордон", – сказав він.

Зауважимо, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, українські громадяни можуть стикатися з певними труднощами при перетині кордону з Польщею після 3 листопада у зв'язку з проведенням страйку польських перевізників.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Україна обговорила з Польщею та ЄС виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Так, наша сторона отримала повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Вона хотіла напрацювати спільні рішення, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

Зазначимо, що польські перевізники грозилися перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Зокрема, польські перевізники вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи "Шлях".

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