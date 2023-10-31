Україна закликала Польщу не допустити блокування руху на кордоні, - посол
Україна направила Польщі дипломатичну ноту з проханням не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону. Адже воно буде шкодити інтересам обох країн та негативно позначиться на торговельних відносинах.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За його словами, саме блокування польськими перевізниками руху товарів чи будь-яке його обмеження може завдати шкоди інтересам України і Польщі. Адже в умовах російської агресії навантаження на пункти пропуску збільшились, і такі дії польських перевізників є недоречними.
Зварич надіється, що польська влада зуміє досягти порозуміння з потенційними протестувальниками, щоб уникнути блокування кордону.
"Адже такі погрози протестувальників блокувати рух в пунктах пропуску зовсім не допомагають іміджу Польщі, а також тим польським підприємцям, які беруть участь чи мають намір брати участь у проєктах з відбудови України. Посольство і генеральне консульство України перебувають у постійному контакті з Мінінфраструктури Польщі та підкарпатським і люблінським воєводами. Крім того, посольство звернулося з офіційною нотою до МЗС Польщі з проханням вжити заходів для недопущення блокування чи обмеження руху через українсько-польський кордон", – сказав він.
Зауважимо, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, українські громадяни можуть стикатися з певними труднощами при перетині кордону з Польщею після 3 листопада у зв'язку з проведенням страйку польських перевізників.
Що цьому передувало
Нагадаємо, Україна обговорила з Польщею та ЄС виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Так, наша сторона отримала повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Вона хотіла напрацювати спільні рішення, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.
Зазначимо, що польські перевізники грозилися перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
Зокрема, польські перевізники вимагають:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;
- неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
- окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;
- окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
- отримати доступ до системи "Шлях".
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