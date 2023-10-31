Украина призвала Польшу не допустить блокировки движения на границе, - посол

Украина направила Польше дипломатическую ноту с просьбой не допустить блокировку польскими перевозчиками общей границы. Ведь оно будет вредить интересам обеих стран и негативно отразится на торговых отношениях.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, именно блокирование польскими перевозчиками товародвижения или любое его ограничение может нанести вред интересам Украины и Польши. Ведь в условиях российской агрессии нагрузки на пункты пропуска увеличились, и такие действия польских перевозчиков неуместны.

Зварыч надеется, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы.

"Ведь такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах восстановления Украины. Посольство и генеральное консульство Украины находятся в постоянном контакте с Мининфраструктуры Польши и подкарпатским и люблинским воеводами. Кроме того, посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры по недопущению блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу", – сказал он.

Заметим, по словам пресс-секретаря ГНСУ Андрея Демченко, украинские граждане могут сталкиваться с определенными трудностями при пересечении границы с Польшей после 3 ноября в связи с проведением забастовки польских перевозчиков.

Что этому предшествовало

Напомним, Украина обсудила с Польшей и ЕС выполнение меморандумов о пропускной способности украино-польских пунктов пропуска. Так, наша сторона получила уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Она хотела выработать совместные решения, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

Отметим, что польские перевозчики грозились перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

В частности, польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок на Европейской конференции министров транспорта;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в "Евчера" для авто на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Путь".

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