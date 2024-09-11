Україна закликала МВФ поглибити ізоляцію Росії замість відновлення співпраці

Українська сторона під час візиту місії Міжнародного валютного фонду до Києва закликала не відновлювати співпрацю з Росією. Натомість потрібно поглибити ізоляцію Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку Україну ( НБУ ).

Як зазначається в повідомленні, Київ озвучив занепокоєння щодо планів фонду направити місію до РФ для проведення консультацій за статтею IV угоди МВФ.

Представники української влади наголосили, що Росія веде загарбницьку війну проти України, підриваючи міжнародні принципи і правила та посилюючи геофрагментацію, повідомили в НБУ.

"Замість того, щоб відновлювати співпрацю з країною-агресором, варто й надалі поглиблювати її ізоляцію. Це є важливою передумовою перемоги України, яка зі свого боку є необхідною для забезпечення глобальної макрофінансової стабільності, на чому неодноразово наголошував МВФ", - йдеться в заяві НБУ.

Я заявив міністр фінансів Сергій Марченко, нещодавно стало відомо про наміри МВФ відновити роботу місії в РФ.

"Разом з колегами з НБУ ми чітко прокомунікували позицію України про неприпустимість роботи з країною-агресором. Ми закликаємо ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим. 4 стаття Статуту МВФ, і будь-які інші формальні причини не можуть бути передумовою для роботи в РФ", - додав Марченко.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд готує місію в Росію вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну.