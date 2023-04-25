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Украина призвала к коллективному давлению на Россию для продления зерновой сделки

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Украина, Вторник 25 апреля 2023 14:51
Украина призвала к коллективному давлению на Россию для продления зерновой сделки Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о продлении соглашения о безопасном черноморском экспорте украинского зерна может иметь успех только в случае коллективного давления международного сообщества на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка агентству Reuters.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш в письме президенту России Владимиру Путину изложил предложения по "направленные на улучшение, продление и расширение" соглашения.

"Абсолютно оправданная инициатива Гутерриша может иметь успех только в том случае, если международное сообщество коллективно окажет давление на Россию", - заявил Подоляк в письменном комментарии.

По его словам, "Украина, со своей стороны, продолжит следовать договоренностям с Турцией и ООН и продолжит доставлять зерновые грузы к месту назначения, решая проблему глобального продовольственного снабжения".

Кремль заявил во вторник, что глобальный дефицит продовольствия в первую очередь не связан с отсутствием на рынке российского и украинского зерна. Он также подтвердил свою позицию о том, что положения, касающиеся экспорта российского зерна, не выполнялись должным образом.

Москва дала понять, что не допустит, чтобы зерновая инициатива, которая была подписана в июле прошлого года и которая сняла блокаду трех украинских портов Черного моря после вторжения России, продолжалась после 18 мая, поскольку список требований к ее экспорту не был выполнен.

Подоляк также опроверг утверждение Минобороны России о том, что Киев пытался атаковать его корабли в Черном море, что якобы угрожало перспективам продления сделки по экспорту зерна.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина, в котором говорится о дальнейших действиях по зерновой сделке. Аналогичное письмо было направлено также Украине и Турции.

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