Україна закликала Єврокомісію відреагувати на погрози Фіцо щодо електроенергії

МЗС нагадало Фіцо, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю, а Україна платить за нього немалі гроші.

Відомство наголошує, що Україна завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, але зараз змушена деколи імпортувати її. Причиною цього є лише російські злочини - окупація ЗАЕС, постійні та цілеспрямовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктам генерації та розподільчим мережам.

"Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла", - йдеться у заяві.

МЗС додає, що на спільну роботу Фіцо і Путіна вказує і фактичне зізнання прем'єра Словаччини у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності від Росії.

Україна своєю чергою просить Єврокомісію відреагувати на погрози Фіцо.

"Нагадуємо, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E (європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, - ред.) відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень", - заявили в МЗС.