Україна закликала Брюссель вимагати від Угорщини пояснень за поширення брехні про ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час свого візиту в Азію поширював брехню про ЄС та російську агресію. Україна закликала Брюссель вимагати пояснень від Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Facebook.
Ніколенко звернув увагу на недавній візит Сійярто до Гонконгу. Під час своєї поїздки угорський міністр звинуватив Європу у нібито глобалізації конфлікту, маючи на увазі війну Росії проти України.
"На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже мова тут вже йде не лише про Україну, але й про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії", - зазначив речник.
Що сказав угорський міністр
Речник МЗС Олег Ніколенко прикріпив до своєї публікації відео, на якому Петер Сійярто заявляє, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні. Він стверджує, що Європа не локалізувала чи не ізолювала конфлікт, а глобалізувала його.
Крім того, він заявив, що Угорщина чи не єдина в Європі виступає за негайне завершення війни, початок мирних переговорів і укладення угоди про мир.
Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.
Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.
Також нещодавно представник уряду Угорщини заявив, що Україну не потрібно брати в НАТО, а Росії варто дати гарантії безпеки.
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