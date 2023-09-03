В Угорщині закликали не брати Україну в НАТО, а Росії дати гарантії безпеки

В Угорщині зробили чергову скандальну заяву щодо України. Там запропонували не брати Україну в НАТО, а Росії дати гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hirado.

Скандальну заяву зробив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш.

"Західний світ, який підтримує Україну, має надати гарантії безпеки Росії, але в жодному разі не членство в НАТО українцям", - сказав він.

За словами угорського чиновника, розміщення миротворців та інші подібні рішення у довгостроковій перспективі зможуть забезпечити мир в Україні. Він впевнений, що Україна вже не зможе повернути окуповані Росією території.

Крім того, Гуляш заявив, що ефективні переговори між Україною та Росією можуть пройти лише за участю США. Щобільше, на його думку, РФ не становить загрози для Центральної Європи, бо російська "не досягла швидких і разючих результатів" в Україні за останні півтора року.

Позиція Угорщини щодо війни

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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