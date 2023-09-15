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Україна закликала Брюссель вимагати від Угорщини пояснень за поширення брехні про ЄС

Київ, П'ятниця 15 вересня 2023 10:48
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Україна закликала Брюссель вимагати від Угорщини пояснень за поширення брехні про ЄС Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час свого візиту в Азію поширював брехню про ЄС та російську агресію. Україна закликала Брюссель вимагати пояснень від Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

Ніколенко звернув увагу на недавній візит Сійярто до Гонконгу. Під час своєї поїздки угорський міністр звинуватив Європу у нібито глобалізації конфлікту, маючи на увазі війну Росії проти України.

"На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже мова тут вже йде не лише про Україну, але й про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії", - зазначив речник.

Що сказав угорський міністр

Речник МЗС Олег Ніколенко прикріпив до своєї публікації відео, на якому Петер Сійярто заявляє, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні. Він стверджує, що Європа не локалізувала чи не ізолювала конфлікт, а глобалізувала його.

Крім того, він заявив, що Угорщина чи не єдина в Європі виступає за негайне завершення війни, початок мирних переговорів і укладення угоди про мир.

Скандали з Угорщиною

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Також нещодавно представник уряду Угорщини заявив, що Україну не потрібно брати в НАТО, а Росії варто дати гарантії безпеки.

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