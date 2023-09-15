ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина призвала Брюссель потребовать от Венгрии объяснений за распространение лжи о ЕС

Киев, Пятница 15 сентября 2023 10:48
UA EN RU
Украина призвала Брюссель потребовать от Венгрии объяснений за распространение лжи о ЕС Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время своего визита в Азию распространял ложь о ЕС и российской агрессии. Украина призвала Брюссель потребовать объяснений от Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пспикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

Николенко обратил внимание на недавний визит Сийярто в Гонконг. В ходе своей поездки венгерский министр обвинил Европу в якобы глобализации конфликта, имея в виду войну России против Украины.

"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", - отметил спикер.

Что сказал венгерский министр

Спикер МИД Олег Николенко прикрепил к своей публикации видео, на котором Петер Сийярто заявляет, что весь мир страдает от последствий войны в Украине. Он утверждает, что Европа не локализовала или не изолировала конфликт, а глобализировала его.

Кроме того, он заявил, что Венгрия едва ли не единственная в Европе выступает за немедленное завершение войны, начало мирных переговоров и заключение соглашения о мире.

Скандалы с Венгрией

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Также недавно представитель правительства Венгрии заявил, что Украину не нужно брать в НАТО, а России следует дать гарантии безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия Евросоюз Война в Украине
NEWS
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна